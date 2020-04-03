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Зинченко не смог вывести Украину в финал Евро-2020

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Александр Зинченко / facebook.com/ukrainian.player.fan/

Футболист сборной Украины Александр Зинченко представлял Украину в виртуальном турнире Евро-2020. До этого игрок уверенно побеждал своих соперников, но в полуфинале его победную серию остановил португалец Диого Жоту.

В четверг, 2 апреля, состоялся полуфинальный матч между сборными Украины и Португалии в рамках виртуального чемпионата Европы по FIFA 20. Турнир проводит 433 и он называется Plan B.

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За украинцев сыграл игрок "МанСити" Александр Зинченко, а португальцев – Диого Жоту, выступающий за английский "Вулверхэмптон" на позиции полузащитника.

Украинец выбрал себе "Барселону", а португалец выбрал клуб, в котором выступает Зинченко – "Манчестер Сити". В первом матче была зафиксирована ничья 3:3. В двух следующих матчах Зинченко уступил сопернику – 0:4 и 2:4.

В предыдущих раундах виртуального турнира Зинченко легко разобрался с россиянином Круговым (6:1), а затем в овертайме дожал австрийского нападающего Михаэля Грегорича (2:1), после чего легко обыграл шотландского вундеркинда Билли Гилмора (5:1).

Полуфинал Зинченко – Жота

Добавим, что Александр Зинченко представлял Украину в товарищеском матче со сборной Франции. Украинец принес две разгромные победы Украине – 6:1 и 5:1. Французскую сборную представлял партнер по "Манчестер Сити" Бенджамин Мэнди.

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Евро-2020 Александр Зинченко Футбол
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