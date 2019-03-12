Зинченко отдал элегантную результативную передачу в матче против "Шальке": видео
Украинский футболист Александр Зинченко помог своему клубу забить гол в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Горожане" на своем поле громят немецкий "Шальке". После первого тайма счет 3:0 в пользу англичан.
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Александр Зинченко, который вышел в стартовом составе хозяев, принял участие в третьем голе.
Игрок сборной Украины отдал элегантную разрезную передачу на Сане, который забил третий гол в матче.
Источник: 24 Канал
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