Зинченко отдал элегантную результативную передачу в матче против "Шальке": видео

Украинский футболист Александр Зинченко помог своему клубу забить гол в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Горожане" на своем поле громят немецкий "Шальке". После первого тайма счет 3:0 в пользу англичан.

Читайте также: Бразильский новичок "Шахтера" отметился дебютным голом за клуб: видео

Александр Зинченко, который вышел в стартовом составе хозяев, принял участие в третьем голе.

Игрок сборной Украины отдал элегантную разрезную передачу на Сане, который забил третий гол в матче.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram