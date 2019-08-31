Зинченко получил наивысшую оценку за матч с "Брайтоном" среди защитников "Манчестер Сити"
Украинский футболист Александр Зинченко вышел в стартовом составе "Манчестер Сити" пятый раз подряд в новом сезоне. "Горожанам" удалось одержать четвертую победу в сезоне.
"Горожане" дома разгромили "Брайтон" со счетом 4:0. Украинец принял участие в голевой атаке "Манчестер Сити" на 2-й минуте, в которой забил Кевин де Брёйне.
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Также Зинченко отдал предголевую передачу, когда забил Агуэро на 55-й минуте и сделал счет 3:0.
Авторитетный портал Whoscored.com высоко оценил игру Александра – 7,4. Это лучшая оценка среди защитников двух команд.
Лучшим игроком матча прогнозируемо стал Серхио Агуэро, на счету которого два гола.
Следующий матч "Манчестер Сити" сыграет 14-го сентября против "Норвича".
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