Зинченко получил наивысшую оценку за матч с "Брайтоном" среди защитников "Манчестер Сити"

330 Читати новину українською
Александр Зинченко
Александр Зинченко / twitter.com/mancity

Украинский футболист Александр Зинченко вышел в стартовом составе "Манчестер Сити" пятый раз подряд в новом сезоне. "Горожанам" удалось одержать четвертую победу в сезоне.

"Горожане" дома разгромили "Брайтон" со счетом 4:0. Украинец принял участие в голевой атаке "Манчестер Сити" на 2-й минуте, в которой забил Кевин де Брёйне.

Смотрите также: Ярмоленко забил эффектный гол за "Вест Хэм" в новом сезоне: видео

Также Зинченко отдал предголевую передачу, когда забил Агуэро на 55-й минуте и сделал счет 3:0.

Авторитетный портал Whoscored.com высоко оценил игру Александра – 7,4. Это лучшая оценка среди защитников двух команд.

Лучшим игроком матча прогнозируемо стал Серхио Агуэро, на счету которого два гола.

Следующий матч "Манчестер Сити" сыграет 14-го сентября против "Норвича".

Результаты матчей 4 тура чемпионата Англии – читайте здесь.

blog_ava
Главные новости 1 сентября: Зеленский в Польше, День знаний и победа Ломаченко
сегодня
407
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта АПЛ Манчестер Сити Александр Зинченко
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Василий Ломаченко – Люк Кэмпбелл: видео боя
1 сентября 08:10 Василий Ломаченко – Люк Кэмпбелл: видео боя
3394
Российского теннисиста освистали на US Open за хамское поведение: видео
31 августа 20:00 Российского теннисиста освистали на US Open за хамское поведение: видео
308
"Александрия" на выезде одолела "Ворсклу": видео
31 августа 19:08 "Александрия" на выезде одолела "Ворсклу": видео
91
Звездный новичок "Динамо" продемонстрировал свой роскошный автомобиль в Украине: видео
31 августа 15:38 Звездный новичок "Динамо" продемонстрировал свой роскошный автомобиль в Украине: видео
205
Легенды, которых мы больше не увидим: топ-футболисты, которые повесили бутсы на гвоздь в 2019-м
31 августа 11:40 Легенды, которых мы больше не увидим: топ-футболисты, которые повесили бутсы на гвоздь в 2019-м
Михайло Гема 708
Новости
Больше новостей
Залиште відгук