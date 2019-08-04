Зинченко получил третью самую высокую оценку в матче против "Ливерпуля"

Украинец Александр Зинченко отыграл весь матч за "Манчестер Сити" против "Ливерпуля". Его команда выиграла Суперкубок Англии, а сам игрок довольно высокую оценку за свою игру.

Зинченко традиционно вышел на левом фланге защиты. Это был первый матч, в котором украинец действовал с новым номером на спине – 11-м.

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Авторитетный портал WhoScored оценил действия Зинченко оценкой в ​​7,4. Это третий показатель среди игроков "Манчестер Сити". Лучшие баллы только в Карлоса Брава (8,1) и Кайла Уокера (7,5). При этом последний спас "МанСити" от пропущенного гола на последней минуте встречи, выбив мяч с линии ворот в падении через себя. 7,4 также получил Стерлинг, который забил гол. При этом нападающий не реализовал еще одну возможность.

Относительно Зинченко, то он провел на поле 90 минут, сделал 75 касаний мяча (лучший результат в команде), отдал 51 точную передачу (91%), выиграл 3 верховых мяча, сделал 2 отбора и 2 перехвата (лучший в матча).

Смотрите видео всех действий Зинченко в матче против "Ливерпуля": от участия в атаке до забитого пенальти

При этом, по данным WhoScored, лучшим игроком матча стал Мохамед Салах.