Зинченко получил высокую оценку за важный матч против "Лестера": видео

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Манчестер Сити - Лестер: видео гола
Манчестер Сити - Лестер: видео гола / Getty Images

Авторитетный футбольный портал WhoScored выставил оценки игрокам матча 37 тура АПЛ, в котором "Манчестер Сити" минимально обыграл "Лестер Сити" со счетом 1:0.

"Горожане" обыграли соперника со счетом 1:0 благодаря голу Венсана Компани. Зинченко сыграл полный поединок, подтвердив традицию – когда Александр выходит на поле в этом сезоне, его команда обязательно побеждает.

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Оценка Зинченко за матч против "Лестера" – 7,3. Более высокие оценки получили только два игрока "Манчестер Сити" – Венсан Компани (7,9) и Эмерик Ляпорт (7,4).


Зинченко получил третью оценку за матч с "Лестером"

Зинченко сделал больше всех касаний (124) и отборов (5). Также он отдал 75 точных передач (82%), выиграл один верховой мяч, сделал два перехвата, а также одну потерю и два фола.

Всего в этом сезоне 22-летний украинец провел за "Манчестер Сити" 27 матчей, забил 1 гол и сделал 5 ассистов.

Стоит отметить, что в заключительном туре АПЛ "Манчестер Сити" необходимо обыграть "Брайтон", чтобы добыть чемпионство.

Видеообзор матча Манчестер Сити – Лестер

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Теги: Александр Зинченко Спорт Футбол Манчестер Сити Новости Спорта
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