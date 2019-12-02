Зинченко после операции вернулся к тренировкам в общей группе "МанСити": видео

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Александр Зинченко / ФК "Манчестер Сити"

Полузащитник сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко начал активные тренировки с командой после травмы.

Видео его тренировки вместе с товарищами по команде появилось в Twitter "горожан".

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В последний раз Александр выходил на поле в матче сборной Украины против Португалии (2:1) в середине октября. После этого Александр Зинченко перенес операцию на колене
в Барселоне и занимался восстановлением по индивидуальной программе.

Всего в нынешнем сезоне Зинченко сыграл в 9 матчах "горожан" во всех турнирах и не отмечался результативными действиями.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Манчестер Сити Александр Зинченко
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