Зинченко после операции вернулся к тренировкам в общей группе "МанСити": видео

Полузащитник сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко начал активные тренировки с командой после травмы.

Видео его тренировки вместе с товарищами по команде появилось в Twitter "горожан".

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Oleksandr Zinchenko is back training with his Manchester City teammates - after suffering a knee injury a few weeks back...



[via @ManCity] pic.twitter.com/viLSZBAkvE — Man City | Superbia (@SuperbiaProeIia) 1 декабря 2019 г.

В последний раз Александр выходил на поле в матче сборной Украины против Португалии (2:1) в середине октября. После этого Александр Зинченко перенес операцию на колене

в Барселоне и занимался восстановлением по индивидуальной программе.

Всего в нынешнем сезоне Зинченко сыграл в 9 матчах "горожан" во всех турнирах и не отмечался результативными действиями.