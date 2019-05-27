Зинченко признался, что в "Манчестер Сити" интересуются футболистом "Динамо"

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Александр Зинченко
Александр Зинченко / ФК "Манчестер Сити"

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко признался, что тренер "горожан" Микель Артета общался с ним в отношении игрока "Динамо".

Об этом Зинченко сказал в эфире программы "Великий футбол".

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Открою небольшой секрет. Помощник Пепа Гвардиолы Микель Артета совсем недавно спрашивал по поводу одного из игроков "Динамо", интересовался. Это было приятно. В итоге он сказал мне, что этому игроку нужно уезжать из чемпионата Украины, чтобы вырасти в хорошего футболиста. Это, кстати, мой конкурент по позиции,
– сказал Зинченко.

Вероятно, речь идет о 19-летнем защитнике сборной Украины Виталии Миколенко, на счету которого 1 гол и 5 передач в 31 матче за "Динамо" в этом сезоне.

В текущем сезоне Зинченко провел в составе "Манчестер Сити" 29 матчей, отметившись 1 голом и 5 голевыми передачами.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Манчестер Сити Динамо Александр Зинченко
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