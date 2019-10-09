Зинченко рассказал, почему потерял место в основе "Манчестер Сити"

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Александр Зинченко
Александр Зинченко / Footboom

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко впервые прокомментировал, почему он не выходит в стартовом составе "Манчестер Сити" в последних матчах.

Александр Зинченко ничего страшного не видит в том, что не попадает в последних матчах "горожан" в стартовую одиннадцатку.

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Это футбол. Это выбор тренера. Мы все профессионалы и должны быть готовы к этому. Главное продолжать работать в том же духе,
– сказал Зинченко.

Напомним, в последнем матче "Манчестер Сити" в АПЛ Александр Зинченко вышел на поле сразу после перерыва, а его команда сенсационно уступила "Вулверхэмптону" – 0:2.

В этом сезоне Зинченко сыграл 7 матчей в АПЛ, но в последнее время не был внесен Хосепом Гвардиолой в заявку на несколько матчей.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол Манчестер Сити Александр Зинченко
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