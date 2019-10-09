Зинченко рассказал, почему потерял место в основе "Манчестер Сити"

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко впервые прокомментировал, почему он не выходит в стартовом составе "Манчестер Сити" в последних матчах.

Александр Зинченко ничего страшного не видит в том, что не попадает в последних матчах "горожан" в стартовую одиннадцатку.

Читайте также: Лидер сборной Украины рассказал о планах на важнейшие матчи отбора на Евро-2020

Это футбол. Это выбор тренера. Мы все профессионалы и должны быть готовы к этому. Главное продолжать работать в том же духе,

– сказал Зинченко.

Напомним, в последнем матче "Манчестер Сити" в АПЛ Александр Зинченко вышел на поле сразу после перерыва, а его команда сенсационно уступила "Вулверхэмптону" – 0:2.

В этом сезоне Зинченко сыграл 7 матчей в АПЛ, но в последнее время не был внесен Хосепом Гвардиолой в заявку на несколько матчей.