Зинченко впервые после травмы попал в состав "Манчестер Сити" на матч Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" объявил предыдущий состав команды на матч Лиги чемпионов против загребского "Динамо".

Украинец Александр Зинченко попал в предварительную заявку на матч, информирует Twitter "горожан". Матч против чемпиона Хорватии может стать первым для игрока сборной Украины после операции на колене и курса реабилитации.

Смотрите также: Зинченко после операции вернулся к тренировкам в общей группе "Мансити": видео

Вратари: Браво, Эдерсон, Карсон.

Защитники: Уокер, Анхелиньо, Мэнди, Канселу, Отаменди, Эрик Гарсия, Харвуд-Беллис.

Полузащитники: Гюндоган, Зинченко, Родри, де Брюйне, Бернарду Силва, Марез, Фоден.

Нападающие: Стерлинг, Габриэл Жезус.

В последний раз Александр выходил на поле в матче сборной Украины против Португалии (2:1) в середине октября. Всего в нынешнем сезоне Зинченко сыграл в 9 матчах "горожан" во всех турнирах и не отмечался результативными действиями.

"Манчестер Сити" уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Матч в Загребе состоится в среду, 11 декабря, начало – в 19:55.