Зинченко впервые проиграл вместе с "Манчестер Сити" в АПЛ: видео

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Норвич – Манчестер Сити результат и видео голов
Норвич – Манчестер Сити результат и видео голов / Фото из открытых источников

Украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко прервал беспроигрышную серию в чемпионате Англии.

Сенсационным обидчиком "Ман Сити" в 5-м туре Премьер-лиги стал "Норвич" – 3:2.

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В последний раз "Норвич" обыгрывал "горожан" на домашней арене еще в 2001 году, когда оба клуба выступали в Чемпионшипе.

Счет открыл полузащитник "Норвич Сити" Кенни Маклин на 18-й минуте. В середине первого тайма преимущество "канареек" увеличил хавбек Тодд Кантвелл.

На 45-й минуте форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро отыграл один мяч. В начале второй половины отличился нападающий хозяев Теему Пукки. На 88-й минуте гол забил полузащитник гостей Родриго Эрнандес.

Ранее "Манчестер Сити" вместе с Зинченко в составе в чемпионате не проигрывал и только раз сыграл вничью. В нынешнем сезоне на счету 22-летнего Зинченко 6 матчей за "горожан", в которых он не отметился результативными передачами.

"Ман Сити" идет на втором месте в АПЛ, уступая лидеру "Ливерпулю" 5 очков. В среду, 18 сентября, команда Гвардиолы в первом туре Лиги чемпионов на выезде сыграет против "Шахтера".

Видеообзор матча Норвич – Манчестер Сити

 

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Теги: Спорт Манчестер Сити Новости Спорта Футбол АПЛ Александр Зинченко
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