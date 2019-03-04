Зинченко второй раз подряд признан лучшим игроком тура АПЛ за важным показателем

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал лучшим игроком 29 тура английской Премьер-лиги по количеству технико-тактических действий.

В матче 29 тура с "Борнмутом" (1:0) Зинченко выполнил 150 ТТД по версии Instat Index.

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Второе место в этом рейтинге занял защитник "Тоттенхэма" Киран Триппьер, который выполнил таких действий 146. И третье место занял еще один игрок "Манчестер Сити" – защитник Николас Отаменди, у которого было 144 ТТД.

Отметим, что InStat назвал Зинченко лучшим игроком по количеству ТТД и в прошлом туре АПЛ, когда "Манчестер Сити" обыграл "Вест Хэм".

Для 22-летнего украинца это был седьмой матч в АПЛ в текущем сезоне. Всего он сыграл в 14 матчах чемпионата Англии и во всех поединках его команда побеждала.

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