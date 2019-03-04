Зинченко второй раз подряд признан лучшим игроком тура АПЛ за важным показателем

8 Читати новину українською
Александр Зинченко
Александр Зинченко / ФК "Манчестер Сити"

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал лучшим игроком 29 тура английской Премьер-лиги по количеству технико-тактических действий.

В матче 29 тура с "Борнмутом" (1:0) Зинченко выполнил 150 ТТД по версии Instat Index.

Читайте также: Зинченко впервые претендует на звание лучшего игрока "Манчестер Сити"

Второе место в этом рейтинге занял защитник "Тоттенхэма" Киран Триппьер, который выполнил таких действий 146. И третье место занял еще один игрок "Манчестер Сити" – защитник Николас Отаменди, у которого было 144 ТТД.

Отметим, что InStat назвал Зинченко лучшим игроком по количеству ТТД и в прошлом туре АПЛ, когда "Манчестер Сити" обыграл "Вест Хэм".

Для 22-летнего украинца это был седьмой матч в АПЛ в текущем сезоне. Всего он сыграл в 14 матчах чемпионата Англии и во всех поединках его команда побеждала.

Подписывайтесь на наш​ Twitter и Telegram

blog_ava
Рейтинг кандидатов в президенты: социологи обнародовали новые результаты
сегодня
49619
Теги: Спорт Футбол Манчестер Сити Александр Зинченко
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Стюарды во время львовского дерби не смогли поймать выбежавшего на поле фаната: курьезное видео
сегодня 13:21 Стюарды во время львовского дерби не смогли поймать выбежавшего на поле фаната: курьезное видео
56
Украинский экс-нападающий "Шахтера" и "Динамо" забил победный гол в Турции: видео
сегодня 12:44 Украинский экс-нападающий "Шахтера" и "Динамо" забил победный гол в Турции: видео
21
"Ювентус" победил "Наполи" в матче с двумя удалениями и нереализованным пенальти: видео
сегодня 10:13 "Ювентус" победил "Наполи" в матче с двумя удалениями и нереализованным пенальти: видео
92
Украинец Алексей Лень набрал 28 очков и принес победу "Атланте": видео
сегодня 09:37 Украинец Алексей Лень набрал 28 очков и принес победу "Атланте": видео
33
"Ливерпуль" не сумел победить в принципиальном дерби и потерял лидерство в АПЛ: видео
сегодня 08:11 "Ливерпуль" не сумел победить в принципиальном дерби и потерял лидерство в АПЛ: видео
132
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук