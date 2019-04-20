Зинченко выйдет в старте "Манчестер Сити" на матч против "Тоттенхэма": фото

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Александр Зинченко
Александр Зинченко / Фото из открытых источников

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко начнет матч 35 тура АПЛ против "Тоттенхэма" с первых минут.

Игрок "Манчестер Сити" полностью восстановился после травмы, о чем свидетельствует его попадание в стартовый состав "горожан".

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В предыдущем матче "Манчестер Сити" встречался с "Тоттенхэмом" в рамках Лиги чемпионов и по итогам двух матчей уступил "шпорам" в четвертьфинале турнира (0:1 и 4:3).

Спорт 24 писал, что Александр Зинченко травмировался в матче против "Кардиффа". Украинца на 19 минуте заменил Кайл Уокер. Впоследствии оказалось, что у футболиста небольшое растяжение задней поверхности бедра. Ранее сам Александр заявлял, что ему на восстановление понадобится около десяти дней.

22-летний украинец сыграл 23 матча за "Манчестер Сити" во всех турнирах этого сезона, отличившись 1 голом и 5 ассистами.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Манчестер Сити Александр Зинченко
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