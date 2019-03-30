Зинченко выйдет в стартовом составе "Манчестер Сити" на матч АПЛ против "Фулхэма"
Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко сыграет в матче 32 тура английской Премьер-лиги против "Фулхэма".
С первых минут матча на поле "Крэйвен Коттедж" появится наш Александр Зинченко, для которого это будет уже 8 старт в нынешнем розыгрыше АПЛ.
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Всего в нынешнем сезоне Зинченко провел за "горожан" 21 игру во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 5 результативных передач.
В случае победы "Сити" обойдет "Ливерпуль", который имеет преимущество в 2 очка, но сыграл на один матч больше.
Матч "Манчестер Сити" – "Фулхэм" состоится в субботу, 30 марта. Начало игры – в 14:30 по киевскому времени.
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