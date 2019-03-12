"Манчестер Сити" – "Шальке": Зинченко и Коноплянка сыграют с первых минут
Английский "Манчестер Сити" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов принимает немецкий "Шальке". Команды уже назвали стартовые составы на поединок.
В стартовом составе "горожан" оказался Александр Зинченко, который традиционно сыграет в защите.
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"Шальке", где играет Евгений Коноплянка, также назвал свой состав. Украинский полузащитник Коноплянка сыграет со стартовых минут.
Матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Шальке" начнется в 22:00.
Источник: 24 Канал
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