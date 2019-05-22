Зинченко "засветился" с футболистами "Шахтера" перед дерби с "Динамо": фото

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​Александр Зинченко
​Александр Зинченко / Фото из открытых источников

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко посетил центральный матч 30-го тура украинской Премьер-лиги "Шахтер" – "Динамо".

Экс-футболиста"горняков" заметили на предматчевой разминке футболистов "Шахтера".

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Александр Зинченко посетил матч "Шахтер" – "Динамо" // Фото: ФК "Шахтер"

К слову, Александр прибыл в Харьков на подготовительный сбор национальной команды Украины, который стартует 25 мая.

В нынешнем сезоне Гвардиола задействовал Александра в 29 встречах во всех турнирах. Зинченко записал на свой счет 1 забитый мяч и 5 результативных передач.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Динамо Шахтер Александр Зинченко
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