Зинедин Зидан может возглавить "Челси"

Руководство лондонского "Челси" не слишком довольно результатами команды в чемпионате. Поэтому рассматривает возможность замены нынешнего тренера Маурицио Сарре на Зинедина Зидана.

К такому шагу руководство "синих" решило прибегнуть после разгромного поражения в чемпионате Англии от "Манчестер Сити" 6:0, сообщает The Sun.

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Зинедин Зидан сейчас находится без работы, и по данным издания. Не против возглавить топ-команду с чемпионата Англии. Последним местом работы 46-летнего француза был мадридский "Реал", с которым он выиграл Лигу чемпионов. После чего неожиданно покинул сливочных.

Маурицио Сарре возглавил "Челси" летом 2018 года. Сейчас команда занимает шестое место. Лондонский клуб отстает от лидеров "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" на 15 очков.

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