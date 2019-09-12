Знаменитые биатлонисты Бьерндален и Домрачева стали тренерами сборной Китая
Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева и восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьерндален будут тренировать сборную Китая. Они подписали контракт с Национальным олимпийским комитетом Китая и будут готовить сборную страны к Олимпийским играм 2022 в Пекине.
Норвежец будет занимать пост главного тренера сборной Китая, а Домрачева будет готовить женскую команду.
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Мы рады объявить о начале сотрудничества с национальной командой Китая по биатлону. Это молодая команда с высоким потенциалом развития. Мы начинаем тренировочный процесс и счастливы с Дарьей поделиться своим многолетним опытом в этом виде спорта с китайскими атлетами,
– отметил норвежец.
Белорусская биатлонистка также прокомментировала назначение.
Конечно, мы счастливы использовать этот шанс и развивать наш любимый вид спорта во всем мире, а также в странах, где зимние виды спорта имеют высокий потенциал для развития,
– сказала Домрачева.
Фото: НОК Беларуси
Как известно, Бьерндален и Домрачева женаты. Они завершили выступать в гонках в 2018 году.