Знаменитые биатлонисты Бьерндален и Домрачева стали тренерами сборной Китая

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева и восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьерндален будут тренировать сборную Китая. Они подписали контракт с Национальным олимпийским комитетом Китая и будут готовить сборную страны к Олимпийским играм 2022 в Пекине.

Норвежец будет занимать пост главного тренера сборной Китая, а Домрачева будет готовить женскую команду.

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Мы рады объявить о начале сотрудничества с национальной командой Китая по биатлону. Это молодая команда с высоким потенциалом развития. Мы начинаем тренировочный процесс и счастливы с Дарьей поделиться своим многолетним опытом в этом виде спорта с китайскими атлетами,

– отметил норвежец.

Белорусская биатлонистка также прокомментировала назначение.

Конечно, мы счастливы использовать этот шанс и развивать наш любимый вид спорта во всем мире, а также в странах, где зимние виды спорта имеют высокий потенциал для развития,

– сказала Домрачева.



Фото: НОК Беларуси

Как известно, Бьерндален и Домрачева женаты. Они завершили выступать в гонках в 2018 году.