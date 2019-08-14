Знаменитый Головкин подписал контракт на бой с Деревянченко, команда украинца до сих пор думает

Казахстанский боксер Геннадий Головкин одобрил контракт на бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе. Головкин должен сражаться против украинца Сергея Деревянченко.

Об этом сообщает в своем Twitter инсайдер Майк Коппинджер с издания The Athletic.

К слову: IBF отсрочила титульный бой Усика в супертяжелом дивизионе

Sources: GGG has agreed to terms to meet Sergiy Derevyanchenko in a middleweight title tilt Oct. 5 at MSG on DAZN. Derevyanchenko advisors Keith Connolly and Al Haymon haven’t signed off yet, but once they do, Golovkin will be positioned to regain IBF title he lost to Canelo — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) 13 августа 2019 г.

Он подтверждает, что бой пройдет 5 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). На территории США бой будет транслировать стриминговая компания DAZN.

По данным источника, команда украинца – менеджер Кит Коннолли и советник Эл Хэймон контракт еще не подписала.

Деревянченко стал обязательным претендентом на чемпионский бой в апреле, победив решением судей Джека Кулкая. После этого он поднялся на первое место в рейтинге IBF.

Мексиканец Сауль Альварес, который владел поясом IBF, не смог договориться о бое с украинцем, поэтому потерял титул. Таким образом, пояс IBF стал вакантным и побороться за него получили шанс Деревянченко и Головкин.

Сергей хочет получить не менее 5,5 млн долларов за бой против Головкина. Деревянченко раньше не зарабатывал за бой больше, чем 500 тысяч долларов. Следовательно, его вероятный бой за титул IBF принесет Сергею самый большой заработок.

Геннадий Головкин – известный казахстанский боксер, бывший чемпион мира по версиям WBA (2010-2018), IBF (2015-2018), WBC (2016-2018), IBO (2011-2018), The Ring (2018-2018). Головкин дважды дрался с Альваресом: один бой завершился ничьей, а в другом Геннадий проиграл.