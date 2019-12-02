Лионель Месси – победитель Золотого мяча 2019 года

Журнал France Football 2 декабря объявил победителя на награду "Золотой мяч", вручаемую лучшему футболисту года.

Обладателем "Золотого мяча" 2019 года стал Лионель Месси. Он в номинации обошел Вирджила ван Дейка из "Ливерпуля" (2 место) и Криштиану Роналду из "Ювентуса" (3 место).

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Этот "Золотой мяч" стал для Месси шестым – он побил рекорд по этому показателю, который делил с форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Также предлагаем вашему вниманию номинантов с 4 по 30 место.

4. Садио Мане ("Ливерпуль)

5. Мохамед Салах ("Ливерпуль")

6. Килиан Мбаппе (ПСЖ)

7. Алиссон ("Ливерпуль")

8. Роберт Левандовски ("Бавария")

9. Бернарду Силва ("Манчестер Сити")

10. Рияд Марез ("Манчестер Сити")

11. Френки де Йонг ("Барселона")

12. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити")

13. Эден Азар ("Реал")

14. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити")

15. Маттейс де Лигт ("Ювентус")

16. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити")

17. Роберто Фирмино ("Ливерпуль")

18. Антуан Гризманн ("Барселона")

19. Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль")

20. Душан Тадич ("Аякс")

20. Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал")

22. Сон Хын Мин ("Тоттенхэм")

23. Уго Льорис ("Тоттенхэм")

24. Калиду Кулибали ("Наполи")

24. Марк-Андре тер Стеген ("Барселона")

26. Карим Бензема ("Реал");

26. Джорджиньо Вейналдум ("Ливерпуль")

28. Донни ван де Бек ("Аякс")

28. Маркиньос (ПСЖ)

28. Жоау Феликс ("Атлетико").