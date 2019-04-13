Зозуля решил, как разберется с испанским политиком, который обозвал его неонацистом

Форвард "Альбасете" Роман Зозуля собирается подать в суд на испанского политика Пабло Иглесиаса, который назвал его "неонацистом".

Об этом сообщил агент украинца Владимир Кузьменко.

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29-летний Роман Зозуля, которого лидер объединения испанских левых "Подемос-Унидос" назвал неонацистом, совместно со своим клубом готовит иск в суд. Зозуля лично обратился к юристам "Альбасете", которые помогут ему довести дело до суда.

Представитель экс-нападающего "Динамо" и "Днепра" Владимир Кузьменко отметил, что "Пабло Иглесиас должен заниматься собственными делами, а Зозуля – сильный парень, который посвятит себя футболу несмотря на то, что эта ситуация его огорчила".

Спорт 24 писал, что раньше на защиту украинца стали в его команде и Федерации футбола Украины.

Скандал вокруг Романа Зозули: что произошло?

1 февраля 2017 года было объявлено, что Роман Зозуля переходит к "Райо Вальекано" на правах аренды. Переход в новый клуб сопровождался массовыми протестами фанатов. Они обвиняли Романа в связях с ультраправыми организациями в Украине. В качестве примера приводились его слова поддержки украинской армии в войне на Донбассе.



Сами же фанаты "Райо" принадлежат к ультралевым организациям, часть из них воевала на стороне оккупантов на Донбассе. Поэтому они использовали пророссийские ярлыки, называя Романа Зозулю "неонацистом". Впоследствии это "подхватили" и фанаты других испанских клубов, которые являются сторонниками левых взглядов.



Поэтому переход игрока в Райо "был сорван. Учитывая, что трансферное окно уже было закрыто, ФИФА в виде исключения позволила ему перейти в любой другой клуб, который играет по системе" весна-осень ".



Летом 2017 года Роман Зозуля перешел в "Альбасете", за который выступает до сих пор. 29-летний футболист в текущем сезоне сыграл 28 матчей за "Альбасете", отметившись 8 голами и 2 результативными передачами. Его команда идет на третьем месте в Сегунде и имеет шанс на повышение в классе.

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