Звезд "Манчестер Сити" оскорбляли расистскими выкриками во время матча в Германии

Во время товарищеского матча между сборными Германии и Сербии болельщики выкрикивали расистские лозунги. Об этом рассказал известный немецкий комментатор Андре Фойгт, специализирующийся на баскетболе.

По словам Фойгта, несколько болельщиков немецкой сборной оскорбляли футболистов "бундестим" Лероя Сане и Илкая Гюндогана.

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Другие болельщики молчали. Когда Сане получал мяч, его обзывали Нигере. Когда с мячом был Гюндоган, они обзывали его турком. Я попытался сделать им замечание, но все остальные болельщики на трибунах молчали. Затем эти люди начали кричать "хайль Гитлер", но опять никто ничего не сказал,

– рассказал Фойгт в Facebook.

Представители Немецкого футбольного союза (DFB) связались с комментатором, чтобы он помог идентифицировать болельщиков, которые оскорбляли футболистов. После этого полиция Вольфсбурга, где проходил матч, открыла расследование.

Как информирует DW, болельщики сборной Германии, в отношении которых было возбуждено дело в связи с поведением во время товарищеского матча с Сербией, самостоятельно пришли в полицию.

BREAKING: Three men who allegedly shouted racial abuse at Leroy Sané and Ilkay Gündogan during #GERSRB have voluntarily turned themselves in, authorities have confirmed. pic.twitter.com/livefaSSc5 — DW Sports (@dw_sports) 22 марта 2019 г.

Отметим, что сборная Сербии, которая является соперником Украины в квалификации Евро-2020, сыграла против сборной Германии вничью.

Матч едва не завершился дракой между футболистами, поскольку сербы очень грубо играли против Сане.

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