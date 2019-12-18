Звезда "Баварии" выступает за клуб в детской "реплике" вместо официальной формы

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Филиппе Коутиньо не может выступать в официальной форме в домашних матчах клуба в Бундеслиге. Причина – его рост.

Как говорится на сайте Бундеслиги, adidas в начале сезона предоставил "Баварии" комплект формы на первую половину сезона. Однако Коутиньо перешел в мюнхенский клуб несколько позже. И среди этого комплекта не было такого, который бы подошел бразильцу. Все потому, что его рост лишь 172 сантиметра.

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В "Баварии" зашли выход из этой ситуации. Футболист играет в так называемой реплике – футболках, которые продают в фирменных магазинах. При этом Коутиньо использует детские реплики, которые рассчитаны на детей до 176 сантиметров роста. Реплика отличается от аутентичной формы тем, что несколько тяжелее до дольше сохнет.

Однако такая ситуация только для домашних матчей "Баварии". Для гостевых матчей в Бундеслиге и Лиге чемпионов имеющиеся комплекты формы Коутиньо подходят.

Уже во второй половине сезона adidas предоставит "Баварии" форму, которая будет подходить Коутиньо.