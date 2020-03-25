24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Звезда "МанСити" Кевин Де Брюйне придумал интересные тренировки с детьми – милое видео

- Читати новину українською

Пандемия коронавируса временно остановила все спортивные мероприятия в мире, а спортсмены были отправлены на карантин. Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне нашел выход, как оригинально потренироваться вместе с детьми.

Пандемия коронавируса заставила большинство футболистов сидеть дома на карантине. Каждый игрок находит подходящий для себя способ развлечься.

Стоит увидеть Звездные футболисты становятся в очередь, чтобы попасть на тренировку к юному вратарю: видео

Оригинальный способ поддерживать себя в форме нашел полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне, чем и поделился в своих соцсетях.

Бельгиец приобщил к занятиям своих сыновей Мейсона Милана и Рима. Похоже, детям понравилось кататься на ногах своего отца и они не против это повторить.

Креативный легкий день с детьми,
– написал футболист.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creative legday with the kids @lacroixmichele

Допис, поширений Kevin De Bruyne (@kevindebruyne)

Кевин смастерил маленькую беседку для пикника, чтобы детям было веселее дома. Звездный футболист часто делится семейными фото и видео.

Добавим, что несколько дней назад одному из сыновей исполнилось четыре года. Об этом сообщил футболист в своем инстаграме.

Этому маленькому мужчине уже 4 года. Как быстро летит время. Люблю тебя мой большой мальчик,
– прокомментировал Кевин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This little man is already 4 years old. How quick it goes love you my big boy @lacroixmichele

Допис, поширений Kevin De Bruyne (@kevindebruyne)

Отметим, что в этом сезоне на счету Де Брюйне 35 матчей во всех турнирах, девять забитых голов и 18 результативных передач.

  • АПЛ до конца апреля находится на карантине из-за коронавируса.
  • Сейчас "Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого "Ливерпуля" на 25 баллов.

Самые интересные новости спорта – подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

Коронавирус в Украине: уже заразились 113 человек
сегодня
Автор: София Кулай
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Спорта Манчестер Сити Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 14:05 Ровно 14 лет назад Шевченко забил свой последний гол за "Милан" в Италии – видео
Софія Кулай
22 марта 10:36 Какие спортсмены заболели коронавирусом – список
Михайло Гема
23 марта 15:37 Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн
Михайло Гема
сегодня 08:15 Спорт против коронавируса: спортсмены, которые поддержали мир в борьбе с пандемией
Софія Кулай
24 марта 22:30 Без зала и гантелей: тренировки для ног, которые можно повторить дома
Катерина Козачинська
Новости
Больше новостей
Залиште відгук