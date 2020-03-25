Звезда "МанСити" Кевин Де Брюйне придумал интересные тренировки с детьми – милое видео
Пандемия коронавируса временно остановила все спортивные мероприятия в мире, а спортсмены были отправлены на карантин. Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне нашел выход, как оригинально потренироваться вместе с детьми.
Пандемия коронавируса заставила большинство футболистов сидеть дома на карантине. Каждый игрок находит подходящий для себя способ развлечься.
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Оригинальный способ поддерживать себя в форме нашел полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне, чем и поделился в своих соцсетях.
Бельгиец приобщил к занятиям своих сыновей Мейсона Милана и Рима. Похоже, детям понравилось кататься на ногах своего отца и они не против это повторить.
Креативный легкий день с детьми,
– написал футболист.
Кевин смастерил маленькую беседку для пикника, чтобы детям было веселее дома. Звездный футболист часто делится семейными фото и видео.
Добавим, что несколько дней назад одному из сыновей исполнилось четыре года. Об этом сообщил футболист в своем инстаграме.
Этому маленькому мужчине уже 4 года. Как быстро летит время. Люблю тебя мой большой мальчик,
– прокомментировал Кевин.
Отметим, что в этом сезоне на счету Де Брюйне 35 матчей во всех турнирах, девять забитых голов и 18 результативных передач.
- АПЛ до конца апреля находится на карантине из-за коронавируса.
- Сейчас "Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого "Ливерпуля" на 25 баллов.
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