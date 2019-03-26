Звезда НБА получил ужасную травму в матче против "Бруклина": видео

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Юсуф Нуркич получил ужасную травму
Юсуф Нуркич получил ужасную травму / Фото из открытых источников

Центровой "Портленда" Юсуф Нуркич серьезно повредил ногу во время матча регулярного чемпионата НБА против "Бруклина" (148:144 ОТ).

В середине первого овертайма Нуркич при попытке забрать подбор на чужом щите неудачно приземлился на ногу.

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Внимание! Данное видео не рекомендуется к просмотру лицам с неуравновешенной психикой.

В Нуркича диагностировали открытые переломы большой и малой берцовых костей левой ноги. Сроки восстановления баскетболиста неизвестны.

Нуркич в роковом матче был лучшим в составе "Портленда". За 34 минуты бигмен набрал 34 очка, собрал 16 подборов и поставил 4 блок-шота.

Юссуф Нуркич проводил лучший сезон в карьере – в среднем за игру центровой набирал по 15,6 очка, 10,4 подбора и 3,2 передачи.

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Теги: Спорт Новости Спорта Баскетбол
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