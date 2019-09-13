Звезда сборной Украины по футболу подорожал почти в два раза

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Роман Яремчук
Роман Яремчук / Фото из открытых источников

Форвард "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук получил значительно высший ценник от Transfermarkt по сравнению с предыдущими данными.

По новым данным стоимость украинца составляет 6,5 млн евро, тогда как предыдущая цена была 3,8 млн.

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Это позволило Роману обогнать Виктора Коваленко и Виталия Миколенко и войти в топ-10 самых дорогих украинских игроков. Он делит 9-10 строку с новичком "Шахтера" Евгением Коноплянкой.

Яремчук занимает четвертое место по стоимости среди футболистов "Гента" и 22-е – среди игроков чемпионата Бельгии.

В сезоне 2019/20 Яремчук забил 6 голов во всех турнирах и помог "Генту" пробиться в групповой этап Лиги Европы.

Спорт 24 писал, что полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал самым дорогим футболистом Украины. Стоимость Александра на трансферном рынке составляет 30 миллионов евро.

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Теги: Роман Яремчук Сборная Украины по футболу Спорт Футбол
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