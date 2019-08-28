Звездная украинка неожиданно покидает US Open в первом раунде

Екатерина Козлова стала первой украинской теннисисткой, которая завершила выступления на Открытом чемпионате США.

В 1/64 финала Екатерина проиграла 23-летней Тейлор Таунсенд из США – 6:3, 3:6, 2:6.

Интересно: Экс-первая ракетка мира оценил шансы Свитолиной и Ястремской на US Open

Матч длился два часа. Выиграв первый сет, Козлова на равных, с результата 2:2 начала и вторую партию. Но в дальнейшем Таунсенд постепенно захватила преимущество и выиграла решающий отрезок поединка очень уверенно.

Во втором круге Тейлор встретится с четвертой ракеткой мира Симоной Халеп из Румынии, которая в параллельном, очень непростом трисетовом матче победила американку Николь Гиббс.

Спорт 24 писал, что две другие украинские теннисистки, выступающие на US Open 2019, одержали победы. Даяна Ястремская нанесла поражение Монике Никулеску из Румынии, а Элина Свитолина (пятый номер посева) переиграла американку Уитни Осигве.

Во втором раунде Свитолина встретится с Винус Уильямс, соперницей же Ястремский станет шведка Ребекка Петерсон.