Звездная украинская теннисистка неожиданно пропустит US Open

17-летняя украинская теннисистка Марта Костюк пропустит последний в сезоне турнир Большого Шлема – US Open.

Причина пропуска – неизвестно. Об этом сообщает btu.org.ua.

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Костюк не принимала участия в профессиональных турнирах с начала июля, после поражения от Анны Калинской в ​​первом круге квалификации Уимблдонского чемпионата.

В июле украинка выступила в командном чемпионате World Team Tennis, где в одном из матчей "Washington Kastles" сыграла в паре вместе с Винус Уильямс.

В прошлом году на US Open Костюк проиграла во втором круге отборочного турнира чешской теннисистке Мари Боузковой. На данный момент украинка занимает 198-ю строчку в рейтинге WTA.

Напомним, что в квалификации американского Мейджора выступят Ангелина Калинина и Катарина Завацкая.