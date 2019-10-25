Звездного новичка НБА дисквалифицировали на 25 матчей из-за допинга

Первый номер драфта-2018 Деандре Эйтон дисквалифицирован на 25 матчей в НБА. Причиной стал обнаруженный у него в крови запрещенный препарат.

По данным ESPN, в крови игрока "Финикс Санс" Деандре Эйтона обнаружили мочегонные препараты. Сам баскетболист признался, что он принимал его случайно и не знал о запрете. Однако его решили дисквалифицировать на 25 матчей.

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"Произошла непреднамеренная ошибка, в результате которой, к сожалению, в мой организм попало то, о чем я совершенно не знал. Я понимаю, какое влияние эта ошибка произвела на многих других людей, и я глубоко сожалею об этом", – заявил Эйтон с этому поводу.

Однако профсоюз баскетболистов готовит апелляцию. Там надеются уменьшить или отменить дисквалификацию на основе утверждения, что положительный тест на запрещенный препарат подпадает под положение о "нечаянном употреблении".

Стоит добавить, что дисквалификация отразится и на финансовом состоянии игрока. Из-за пропуска 25 матчей баскетболист недополучит 2,17 миллиона долларов. А "Финикс" получит право дозаявить 16 игрока на данный момент.