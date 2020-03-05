Звездного Роналдиньо обвиняют в подделке документов
Бывшего нападающего Роналдиньо и его брата задержала полиция Парагвая, обоим грозит арест. Их подозревают во въезде в Асунсьон по поддельным документам.
Как сообщает ESPN, бразильцы прибыли в Парагвай на благотворительную акцию, а в их номер в отеле наведалась полиция, которая изъяла поддельные документы.
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Прокурор выписал арест известному бразильцу и его брату. Кроме них был задержан еще один человек, который сопровождал бывшего футболиста, его арестовали.
Обыск в номере Роналдиньо
Роналдиньо прилетел в Парагвай на благотворительное мероприятие, на котором представят его биографию "Гений в жизни".
Добавим, что в июле 2019 года у Роналдиньо были изъяты паспорта Бразилии и Испании за неуплату налогов.
- За яркую игру в Лиге Чемпионов и чемпионате Испании 2004/05 журнал "France Football" наградил его Золотым мячом – наградой лучшему футболисту Европы.
- Официальный посол футбольного клуба "Барселона".
- В 2018 году выдающийся футболист официально завершил карьеру.
- Роналдиньо открыл криптовалюту Ronaldinho Soccer coin.