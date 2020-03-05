Звездного Роналдиньо обвиняют в подделке документов

Бывшего нападающего Роналдиньо и его брата задержала полиция Парагвая, обоим грозит арест. Их подозревают во въезде в Асунсьон по поддельным документам.

Как сообщает ESPN, бразильцы прибыли в Парагвай на благотворительную акцию, а в их номер в отеле наведалась полиция, которая изъяла поддельные документы.

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Прокурор выписал арест известному бразильцу и его брату. Кроме них был задержан еще один человек, который сопровождал бывшего футболиста, его арестовали.



Обыск в номере Роналдиньо

Caso Ronaldinho: Fue allanada la suite donde está hospedado Ronaldinho. Se encontraron, documentos varios, C.I. y pasaportes paraguayos con los nombres de Ronaldinho y su hermano. Investigación en curso. pic.twitter.com/8cqHaEI5rS — Fiscalía Paraguay (@MinPublicoPy) March 5, 2020

Роналдиньо прилетел в Парагвай на благотворительное мероприятие, на котором представят его биографию "Гений в жизни".

Добавим, что в июле 2019 года у Роналдиньо были изъяты паспорта Бразилии и Испании за неуплату налогов.