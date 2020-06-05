Лидер туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду бьет очередные рекорды, на этот раз в финансовом плане. Футболист является третьим спортсменом, которому удалось стать долларовым миллиардером.

Об этом сообщает Forbes. 35-летний Роналду стал первым футболистом, чье состояние превысило показатель в 1 миллиард долларов.

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Третий спортсмен-миллиардер в мире

Отметим, что Криштиану – третий спортсмен, которому удалось достичь такой отметки в финансовых показателях. Ранее таким достижением могли похвастаться гольфист Тайгер Вудс (2009) и боксер Флойд Майвезер (2017). Криштиану первым достиг подобного в командном виде спорта.

За свою 17-летнюю карьеру он заработал 650 млн долларов на футбольном поле. Остальные деньги приходятся на трудовые договоры со спонсорами.

В рейтинге Forbes самых высокооплачиваемых спортсменов 2020 года Роналду стал вторым, уступив швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру.

За год призовые Федерера составили 6,3 миллиона долларов, спонсоры контракты и реклама – 100 миллионов долларов.

Португалец Криштиану Роналду разместился на второй строчке с доходом в 105 миллионов евро.

Футболист за два месяца во время пандемии коронавируса заработал 2,1 миллиона евро в своем Instagram. За это время футболист опубликовал всего лишь четыре рекламных поста, пишет издание Dailymail.

Заработки других спортсменов в Instagram