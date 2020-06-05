Роналду опередил Месси и стал первым футболистом-миллиардером в мире - Forbes
Лидер туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду бьет очередные рекорды, на этот раз в финансовом плане. Футболист является третьим спортсменом, которому удалось стать долларовым миллиардером.
Об этом сообщает Forbes. 35-летний Роналду стал первым футболистом, чье состояние превысило показатель в 1 миллиард долларов.
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Третий спортсмен-миллиардер в мире
Отметим, что Криштиану – третий спортсмен, которому удалось достичь такой отметки в финансовых показателях. Ранее таким достижением могли похвастаться гольфист Тайгер Вудс (2009) и боксер Флойд Майвезер (2017). Криштиану первым достиг подобного в командном виде спорта.
За свою 17-летнюю карьеру он заработал 650 млн долларов на футбольном поле. Остальные деньги приходятся на трудовые договоры со спонсорами.
В рейтинге Forbes самых высокооплачиваемых спортсменов 2020 года Роналду стал вторым, уступив швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру.
За год призовые Федерера составили 6,3 миллиона долларов, спонсоры контракты и реклама – 100 миллионов долларов.
Португалец Криштиану Роналду разместился на второй строчке с доходом в 105 миллионов евро.
Футболист за два месяца во время пандемии коронавируса заработал 2,1 миллиона евро в своем Instagram. За это время футболист опубликовал всего лишь четыре рекламных поста, пишет издание Dailymail.
Заработки других спортсменов в Instagram
- Лидер "Барселоны" аргентинец Лионель Месси также опубликовал четыре рекламных ролика и заработал 1,45 миллиона евро.
- Тройку лидеров замкнул бразильский нападающий ПСЖ Неймар заработал 1,3 миллиона евро.
- На четвертом месте расположился легендарный баскетболист Шакил О'нил, который заработал 653 тысячи евро, опубликовав 16 рекламных постов.