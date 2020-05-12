Звездный нападающий "Реала" травмировался и едва не умер на карантине: фото
Лука Йович не сможет помочь "Реалу" в последних матчах сезона. Сербский форвард серьезно повредил стопу. Травма оставила игрока вне футбола на три месяца.
По информации Kurir, 22-летний форвард сломал ногу в результате падения с террасы в своем доме, а не во время тренировки, как сообщалось ранее.
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Лука действительно был травмирован и едва выжил. Он упал со стены. Не знаю, как это объяснить – не очень понимаю, как это произошло. Все произошло случайно", – говорится в сообщении.
Отец футболиста отказался сообщить журналистам подробности. "Пожалуйста, поймите меня, но я ничего не могу вам сказать. Из клуба поступило указание, что никто не должен ничего говорить – даже Лука", – сказал мужчина.
Йович пытался обмануть "Реал", сделав вид якобы получил это повреждение во время тренировки в Мадриде, однако медицинской службе "мадридцев" не понадобилось много времени, чтобы определить, что игрок получил травму гораздо раньше, чем об этом сообщил.
В сезоне-2019/20 форвард провел 24 матча за "Реал", забил два гола и сделал одну результативную передачу.
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