Звездный Ибрагимович официально объявил об уходе из "Лос-Анджелес Гэлакси"

38-летний шведский форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович не будет выступать за американский клуб в сезоне 2020-го года.

Договор с Златаном Ибрагимовичем рассчитан до 31 декабря 2019 года. Швед провел два сезона в американской команде, но теперь продолжит карьеру в другом месте.

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"Гэлакси" был намерен продлить контракт с Ибрагимовичем еще на один сезон, но стороны не пришли к согласию. Ранее Corriere dello Sport сообщал, что Златан настроен продолжить карьеру в "Болонье".

Также в подписании Ибрагимовича заинтересованы "Милан", австралийский "Перт Глори" и бразильский "Фламенго". Сам швед намекал на возвращение в чемпионат Испании.

В течение карьеры Златан поиграл в составе "Мальме", "Аякса", "Ювентуса", "Интера", "Милана", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед". Также на его счету 116 матчей и 62 гола в составе сборной Швеции, капитаном которой Ибрагимович был в течение нескольких лет.

За "Лос-Анджелес Гэлакси" Ибрагимович выступал с марта 2018 года. В прошлом сезоне Златан забил 31 гол в 31 матче чемпионата МЛС, также на его счету 8 результативных передач.