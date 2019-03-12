Звездный легионер не хочет покидать "Динамо": клуб назвал цену за футболиста

Бразильский легионер киевского "Динамо" Че Че не хочет покидать столичный клуб, даже несмотря на интерес со стороны "Сан-Паулу".

Об этом рассказал агент и брат полузащитника "Динамо" Че Че Итамар Силва.

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Слухи правдивы. Но мой брат не хочет покидать "Динамо", он любит клуб и страну. Он расстроен, что сейчас не играет, но это было решение тренерского штаба после предложения от "Сан-Паулу". Он хочет помогать и играть за "Динамо", но внутри клуба происходят вещи, которые его беспокоят. Он любит Киев и не хочет возвращаться в Бразилию,

– сказал Силва.

По информации Globo, за переход Че-Че "Динамо" хочет выручить 20 миллионов реалов (5,2 миллиона евро). В такую сумму обошелся киевлянам переход Че-Че из "Палмейраса" прошлым летом.

В последнее время Че Че играл только за дубль "Динамо". В этом сезоне на его счету 15 матчей за киевский клуб, в которых он отметился одним ассистом.

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