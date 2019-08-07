Звездный Мейвезер тренируется в зале, намекнув на свое возвращение: видео

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Флойд Мейвезер может вернуться на ринг
Флойд Мейвезер может вернуться на ринг / Фото из открытых источников

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер опубликовал новое видео на своей Instagram-странице.

Как можно увидеть, Флойд демонстрирует прекрасную форму и рефлексы, работая на груше-растяжке.

Неожиданно: Флойд Мейвезер жестко прошелся по Ломаченко

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@mayweatherpromotions

Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather)

Таким образом, американский боксер подогревает интерес к слухам о возможном реванше с чемпионом Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.

К слову, Мейвезер провел последний бой 31 декабря прошлого года. В выставочном поединке Флойд легко победил японского кикбоксера Теншина Насукаву.

Ранее Спорт 24 писал, что украинский чемпион мира WBA, WBO Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) назвал Мейвезера соперником мечты.

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Теги: Новости Спорта Спорт Бокс
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