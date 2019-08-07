Звездный Мейвезер тренируется в зале, намекнув на свое возвращение: видео
Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер опубликовал новое видео на своей Instagram-странице.
Как можно увидеть, Флойд демонстрирует прекрасную форму и рефлексы, работая на груше-растяжке.
Неожиданно: Флойд Мейвезер жестко прошелся по Ломаченко
Таким образом, американский боксер подогревает интерес к слухам о возможном реванше с чемпионом Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.
К слову, Мейвезер провел последний бой 31 декабря прошлого года. В выставочном поединке Флойд легко победил японского кикбоксера Теншина Насукаву.
Ранее Спорт 24 писал, что украинский чемпион мира WBA, WBO Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) назвал Мейвезера соперником мечты.
8 августа
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии