Звездный новичок "Динамо" продемонстрировал свой роскошный автомобиль в Украине: видео

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Жерсон Родригес
Жерсон Родригес / 1927.kiev.ua

Новичок киевского "Динамо" Жерсон Родригес начинает адаптироваться к жизни в Украине.

Футболист все еще привыкает к жизни в новой стране. Игрок показал свой шикарный "Бентли", который только доставили в Украину.

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Чем известен Жерсон Родригес? За сборную Люксембурга форвард сыграл 16 матчей, а также дважды противостоял Украине в отборе к ЧЕ-2020. В составе "Джубило Ивате" в нынешнем сезоне Жерсон Родригес провел 18 матчей, забив 7 мячей.

После первого матча между Люксембургом и Украиной возник скандал относительно натурализации Жуниора Мораеса. В ответ на упреки в отношении Мораеса СМИ написали, что Родригес был натурализован неправильно.

Украина не требовала технического поражения для Люксембурга, но передала все данные о футболисте Литве. Литовцы тоже играли против Люксембурга.

Спорт24 писал, что Родригес – этнический португалец, уроженец города Прагал. Люксембургских родственников у него нет. Воспитывался Жерсон во французском "Метце", в Великое Герцогство перебрался в 2013 году. Таким образом, Родригес мог нарушить правила по натурализации. Впрочем, это дело не получило продолжения.

Именно Родригесу сборная Украины должна быть благодарна за три очка в рамках квалификации Евро-2020. В матче, который состоялся в Люксембурге, он забил гол в собственные ворота в конце матча. Это и принесло Украине важную победу.

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Теги: Спорт Футбол Динамо
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