Звездный одноклубник Ярмоленко сбил жену в жестком подкате: видео
Футболист английского "Вест Хэма" Джек Уилшир не может без футбола. Во время карантина партнер украинца Андрея Ярмоленко решил сыграть в футбол против жены. Это произошло у супругов Уилшир очень эффектно.
Уилшир как джентльмен отдал мяч своей жене Мишель. Жена Джека не успела обработать мяч, как игрок в жестком подкате отобрал его.
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Оба оказались на газоне, после чего Джек побежал с мячом. Жена восприняла выходку своего мужа с юмором.
- Джек и Мишель вместе с 2015 года. В 2017 году влюбленные поженились, а 10 мая 2018 года в Уилширов родилась дочь Сиенна.
- Также в Уилшира двое детей от бывшей девушки Лорен Нил: сын Арчи Уилшир и дочь Делайл Грейс Уилшир.
- Джек выступал за "Арсенал", "Болтон", "Борнмут" и сборную Англии.
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