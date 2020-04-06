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Звездный одноклубник Ярмоленко сбил жену в жестком подкате: видео

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Джек Уилшир / GETTY IMAGES

Футболист английского "Вест Хэма" Джек Уилшир не может без футбола. Во время карантина партнер украинца Андрея Ярмоленко решил сыграть в футбол против жены. Это произошло у супругов Уилшир очень эффектно.

Уилшир как джентльмен отдал мяч своей жене Мишель. Жена Джека не успела обработать мяч, как игрок в жестком подкате отобрал его.

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Оба оказались на газоне, после чего Джек побежал с мячом. Жена восприняла выходку своего мужа с юмором.

  • Джек и Мишель вместе с 2015 года. В 2017 году влюбленные поженились, а 10 мая 2018 года в Уилширов родилась дочь Сиенна.
  • Также в Уилшира двое детей от бывшей девушки Лорен Нил: сын Арчи Уилшир и дочь Делайл Грейс Уилшир.
  • Джек выступал за "Арсенал", "Болтон", "Борнмут" и сборную Англии.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Вест Хем
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