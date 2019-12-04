Звездный спортсмен из Украины, о котором не знают на родине

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В свежем выпуске программы "Спорт наизнанку": Ломаченко, Усик, Беринчик, Деревянченко – всех этих спортсменов знает не только Украина, но и мир. Но есть и такие герои украинского спорта, о которых никто на родине не знает, тогда как за рубежом они получают признание.

Также в выпуске:

В спорте бывает разное. И иногда жажда победы гораздо сильнее правил. О топ самых громких нарушений в спорте – смотрите в видео.

Видео программы "Спорт наизнанку" о нарушении правил и откровенном мошенничестве в спорте:

 

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Автор: Пётр Городиский
Теги: Новости Украины Спорт Бокс Спорт навыворот Мошенничество
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