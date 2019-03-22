Звездный украинский боксер объявил о возвращении на ринг в бою с обладателем титула IBO

Украинский боксер Виктор Постол (30-2, 12 КО) проведет бой за возможность оспорить звание официального претендента на пояс WBC в первом полусреднем весе.

Об этом сообщает Elite Boxing Promotion.

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Бывший чемпион WBC вернется в ринг 27 апреля в США поединком против третьего номера рейтинга Совета француза Мохамеда Мимуна (21-2, 2 КО).

Победитель этого боя выйдет на поединок за звание официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBC, которым сейчас владеет Хосе Карлос Рамирес (24-0, 16 КО).

Мимун провел на ринге 23 боя, 21 из которых выиграл, в 2 боях терпел поражений. Он является действующим чемпионом мира по версии IBO, владел титулом чемпиона Европы по версии EBU стран Европейского Союза.

К слову, на данный момент Постол находится в США, где проходит подготовку к поединку под руководством легендарного тренера Фредди Роача.

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