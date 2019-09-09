Україна – Нігерія: прогноз букмекерів на товариський матч

Збірна України у вівторок, 10 вересня, зіграє товариський матч проти збірної Нігерії. Матч відбудеться у Дніпрі. Букмекери оцінили шанси кожної з команд у цій зустрічі.

Прогноз на матч Україна – Нігерія

Збірна України отримала можливість зіграти проти потужного суперника у товариському матчі. Збірна Нігерії – бронзовий призер Кубку африканських націй 2019. Це доволі потужна команда. Тож саме на фоні таких гравців і потрібно перевіряти міць української команди та її найближчого резерву.

На користь українців у цьому матчі говорить підтримка рідних трибун (збірна України вперше за 10 років зіграє на "Дніпро арені", де очікується аншлаг). Однак проти них може бути той факт, що вони перед тим провели гру проти збірної Литви. Матч відбувся на виїзді, так ще й на штучному полі. Відтак кондиції футболістів, які відіграли весь матч, можуть бути не на найвищому рівні.

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Ще одне побоювання викликає стан лідерів збірної – Ярмоленка та Коноплянки. Перший ще не до кінця готовий грати усі 90 хвилини, а другий лише нещодавно знайшов собі нову команду. Тож його фізичний стан теж не відповідає нормі.

Та Україна у цьому матчі повинна мінімум не програти. А так можна очікувати не лише перемоги, але й два забиті голи у ворота суперників. Головне не пропустити більше.

Прогноз 1xbet

Тут прогнозують перемогу збірної України з коефіцієнтом 1,75. Натомість перемога збірної Нігерії – аж 5,05. Нічия у матчі – 3,6.

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Щодо кількості голів, то їх експерти очікують лише два. Відтак ставка на "тотал матчу більше 2" – 1,72, у той час як "Тотал матчу менше 2" – 2,1. Ставка на те, що обидві команди заб'ють – 2,2. Що такого не буде – 1,736.

Прогноз PariMatch

Тут теж вважають, що українці фаворити матчу – 1,71 на їх перемогу. Те, що гості переможуть у цьому матчі – 5,10. Ставка на те, що командам так і не вдасться виявити сильнішого – 3,70.

Щодо голів, то експерти прогнозують, що побачити гол у другому таймі значно вищий – 1,31 на гол у другій 45-хвилинці проти 1,48 на гол у першій половині матчу.

Прогноз Favorit

Найвищий коефіцієнт на перемогу збірної Нігерії дали у Favorit – аж 5,75. При цьому що на перемогу збірної України майже без змін у порівнянні з попередніми – 1,70. нічия – 3,50.

Нагадаємо, матч Україна – Нігерія відбудеться у вівторок, 10 вересня. Початок матчу на "Дніпро-арена" об 21:30. Онлайн-трансляція, відео голів та результат – на сайті Спорт24.