Спостерігачі ОБСЄ зафіксували понад 2 тисячі вибухів під час бою біля Золотого: звіт

Майже 2300 вибухів зафіксували камери спеціальної моніторингової місії ОБСЄ поблизу Золотого під час масштабного бою, що відбувся між російськими найманцями та українськими захисниками. Під час нього загинув один оборонець та ще 5 отримали поранення.

Ситуацію на ділянці фронту, де тривала сутичка, СММ ОБСЄ описала у своєму короткому звіті. Він оприлюднений на сайті Організації безпеки й співпраці в Європі.

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Під час патрулювання в районі Золотого та на передніх патрульних базах у Кадіївці (колишній Стаханов – 24 канал) і в Попасній за допомогою своїх камер СММ зафіксувала понад 2300 вибухів,

– мовиться у повідомленні.

О 12:00 спостерігачі запустили дрон над цим районом, аби детальніше ознайомитись із ситуацією. Наразі його кадри аналізуються.

Спостерігачі додали, що продовжують слідкувати за безпекою на цій ділянці.

Де і з чого стріляли бойовики на Донбасі 18 лютого:

По захисниках Березового окупанти стріляли 1 раз: з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

окупанти стріляли Поблизу Кримського бойовики здійснили 6 ворожих обстрілів : вони випустили у сторону військових ЗСУ 71 міну , стріляли з озброєння БМП та станкового протитанкового гранатомета .

бойовики здійснили : вони випустили у сторону військових ЗСУ , стріляли . Поруч з Новотошківським відкривали вогонь 4 рази : з артилерійських систем різного калібру випустили 60 снарядів , з мінометів калібру 120 міліметрів – 17 мін . Ще 56 пострілів найманці зробили з танка .

відкривали вогонь : з , . Ще найманці зробили . Біля Оріхового бойовики стріляли 1 раз: з гранатометів різних систем, зі ствольної артилерії калібру 152 та 122 міліметрів випустили 50 снарядів , з мінометів 120 та 80 міліметрів – 75 мін.

бойовики стріляли випустили , Поблизу Хутора Вільного ворог гатив 2 рази : з артилерійських систем калібру 122 міліметрів випустив 4 снаряди , 120-міліметрів мінометів – 23 міни , 82-міліметрових мінометів – 25 мін . Також обстріли велися з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

ворог гатив : з , , . Також обстріли велися з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Поблизу Золотого-4 зафіксували 2 обстріли : з мінометів калібру 120 міліметрів окупанти випустили 3 міни , також гатили з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

зафіксували : окупанти випустили , також гатили та Неподалік Попасної бойовики стріляли 1 раз : 16 снарядів випустили зі ствольної артилерії калібру 122 міліметрів, ще 18 мін – з мінометів калібру 82 міліметрів .

бойовики стріляли : калібру 122 міліметрів, ще . У районі Луганського також був 1 обстріл: бойовики випустили 2 міни з 82-міліметрових мінометів.

Увага! Окупанти під час бою біля Золотого випустили 208 мін по українських позиціях.

Що відомо про бій біля Золотого: короткоВін відбувся вранці 18 лютого та тривав понад 5 годин. Як повідомляють військові, окупанти почали гатити з артилерії, мінометів, гранатометів і танка, а водночас диверсійні підрозділи намагалися прорватися на підконтрольну Україні ділянку. Під час бою була збита камера на одному зі спостережних пунктів. Бій відбувався на лінії, що межує з такими населеними пунктами: Новотошківське, Оріхове, Кримське та Хутір Вільний.



На цю атаку українські оборонці дали гідну відсіч. Однак втрати є з обох сторін. З боку українських військових – 1 загиблий і 5 поранених. З боку бойовиків – 4 загиблих, 6 поранених.



Це – наймасштабніший бій на Донбасі від 2018 року.