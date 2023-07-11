Голосні сповіщення про тривогу: у КМДА пояснили, хто "лякає" киян

Під час повітряної тривоги 11 липня кияни знову отримали екстрені сповіщення про загрозу з голосним та різким звуком. Як заявили у КМДА, такі оповіщення надсилає ДСНС.

Проте у ДСНС стверджують, що Київська адміністрація також має право надсилати сповіщення. Що заявляють про екстрені оповістки – повідомляє 24 Канал.

Дивіться також КМВА тимчасово не сповіщатиме про повітряну тривогу: що сталося та де дізнаватися про загрозу

Що заявили у КМДА

Через гучні екстрені повідомлення про повітряну тривогу кияни почали масово скаржитися. Аби заспокоїти конфлікти, у КМДА вирішили прокоментувати ситуацію з надсиланням сповіщень.

За словами адміністрації, екстрені сповіщення з гучним сигналом про повітряну тривогу та інші загрози розсилає Державна служба України з надзвичайних ситуацій через свою систему оповіщення. КМДА для інформування використовує додаток та офіційний телеграм-канал.

Міська влада Києва повідомляє про повітряну тривогу тільки через застосунок Київ Цифровий та офіційний Telegram-канал КМДА,

– мовиться у повідомленні пресслужби.

У ДСНС зробили протилежну заяву

У пресслужбі ДСНС повідомили, що від 2022 року під час проведення модернізації оповіщення населення про загрозу, насамперед – повітряну тривогу, було реалізовано систему попередження разом з операторами мобільного зв'язку. Окрім того, кілька днів тому в ДСНС заявили, що сповіщення надсилають не вони, а КМДА.

Нині рятувальники пояснили, як працює система оповіщення громадян про загрозу. За їхніми словами, на цей час система оповіщення налаштована та дозволяє обласним та Київській міській військовим адміністраціям розсилати інформацію про загрозу.

"На цей час система оповіщення налаштована та дозволяє обласним та Київській міській військовим адміністраціям розсилати інформацію про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій та загрози військового характеру населенню на мобільні телефони у своїх регіонах, оскільки відповідно до Кодексу Цивільного захисту України до повноважень місцевих державних адміністрацій у сфері цивільного захисту належить забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій", – мовиться у повідомлені ДСНС.