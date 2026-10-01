Росія б'є по енергетиці: у 5 областях України – нові знеструмлення

Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок ударів нові знеструмлення зафіксували у 5 областях.

Про це повідомили в компанії Укренерго.

Де є знеструмлення?

Через наслідки обстрілів станом на ранок 1 жовтня є нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Чернігівській, Рівненській та Кіровоградській областях.

Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи. Фахівці працюють над тим, щоб якомога швидше повернути електропостачання всім знеструмленим споживачам.

Попри пошкодження енергооб'єктів, прогнозовані напередодні погодинні відключення та обмеження потужності для промисловості наразі скасували.

Водночас у Києві, Київській та Житомирській областях є потреба в ощадливому споживанні електроенергії у вечірній час. Споживачів закликали обмежити використання потужних електроприладів із 17:00 до 22:00, щоб зменшити навантаження на мережу та ризик вимушених обмежень.

Станом на 09:30 1 жовтня споживання електроенергії було на 2,1% вищим, ніж у цей же час напередодні.

Причиною називають хмарну погоду в частині південно-східних областей. Через це побутові сонячні електростанції працюють менш ефективно, а потреба в електроенергії із загальної мережі зростає.

Енергетики радять перенести використання потужних електроприладів на період з 10:00 до 16:00, коли сонячна генерація працює найефективніше.

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Ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому споживачам рекомендують стежити за повідомленнями свого оператора системи розподілу.

Нагадаємо, надвечір 30 вересня через атаки ворога суттєво ускладнилася ситуація в енергетичній системі України. Перші аварійні відключення ввели на Житомирщині, Київщині та Сумщині.