Справа Ан-26: суд визнав законною підозру екскомандувачу Повітряних сил Дроздову

Адвокати екскерівника Повітряних сил Сергія Дроздова оскаржили в апеляційному суді підозру в справі про падіння літака Ан-26 під Чугуєвом. Однак судді відхилили скаргу.

Таким чином рішення Печерського суду від 20 вересня залишилося чинним. Рішення Апеляційного суду оскарженню не підлягає.

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Адвокати не погоджувалися з підозрою

Слідчі ДБР вручили підозру екскерівнику Повітряних сил Сергію Дроздову за статтею про недбале ставлення до військової служби через падіння літака під Чугуєвом у вересні 2020 року. Таким чином колишній командувач став одним із підозрюваних у розслідуванні трагедії. Однак адвокати Дроздова вирішили оскаржити це в суді.

Захист Дроздова наполягав на тому, що Дроздов нібито не міг спрогнозувати трагедію через відсутність інформації з Харківського національного університету Повітряних сил. Також адвокати заявляли про те, що експертизи буцімто проводили без відома Дроздова та представників керівництва Повітряних сил ЗСУ.

Однак прокурори та судді не погодилися з аргументами захисту і відхилили апеляційну скаргу та визнали підозру Сергію Дроздову законною.

Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом

Літак Ан-26 розбився біля Чугуєва на Харківщині 25 вересня 2020 року.

В авіакатастрофі загинули 26 з 27 тих, хто був на борту. Вижив лише 1 курсант, а ще одного не допустили до польоту.

Причиною трагедії стала сукупність помилкових рішень екіпажу літака, військової частини та керівництва.



Авіакатастрофа під Чугуєвом / Інфографіка 24 каналу