НАБУ розслідує ще один епізод щодо ексвіцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова. Він нібито оформив на посади НАК "Нафтогаз Україна" охорону та домашній персонал, коли очолював підприємство.

Про це повідомляє ZN.UA із посиланням на джерела в правоохоронних органах, передає 24 Канал. Наразі через тиск на антикорупційні органи розслідування могли призупинити.

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Що відомо про справу Чернишова?

За даними джерел, посади, на які Чернишов влаштовував охорону та домашній персонал, передбачали щомісячну зарплатню розміром щонайменше 300 тисяч гривень та бронювання від мобілізації.

Епізод щодо "працевлаштування" згадувався в ухвалі суду, згідно з якою в ексвіцепрем'єр-міністра в червні відбулися обшуки.

Однак нібито у зв'язку з ухваленням закону, який ліквідував незалежність антикорупційних органів, НАБУ призупинили розслідування.

Нагадаємо, Чернишова підозрюють у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Нещодавно Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що не забиратиме цю справу в САП.