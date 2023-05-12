Ця історія про те, як не треба проводити спецоперації, – СБУ про справу Червінського

В СБУ пояснили, що кримінальне провадження проти Романа Червінського почали через перевищення службових повноважень. Окрім того, в СБУ та ГУР МО відразу заявили, що "авантюру" з російським літаком провести не вдасться.

Подробиці справи Червінського в ефірі телемарафону розповів представник Головного слідчого управління СБУ Анатолій Буліч. Також він підкреслив, що ексрозвіднику декілька разів повідомили про неможливість проведення спецоперації, інформує 24 Канал.

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Як авантюра привела до людських жертв

Буліч розповів, що напочатку весни 2022 року в цивільної особи виникає авантюрна ідея переманювання військового пілота Росії, який за грошову винагороду повинен був посадити військовий літак на території України й здатися. Уже в березні він почав працювати над цим, проте зрозумів, що самотужки впоратися не вдасться. Тому він вирішив звернутися до ГУР МО, де відразу відкинули таку "пропозицію".

Отримавши відмову, цивільна особа звернулася до знайомого, який працював в СБУ. На той час у відомстві чітко вказали, що проведення такої операції неможливо. Проте організатори не заспокоїлися й звернулися до Червінського.

"Ця історія про те, як не треба проводити спецоперації, непогодженні та нескоординовані спецслужбами", – підкреслив Буліч.

Попри всі застереження, Червінський у травні активно листувався з російськими пілотами. У той самий час розвідники вивчали цю інформацію і здобули явні та опосередковані ознаки того, що це є грою спецслужб Росії. Проте Червінського це не зупинило.

"Аби переконати росіян у серйозності своїх намірів, Червінський з командою перерахував навіть 4 тисячі доларів", – повідомили в СБУ.

У липні 2022 року один з пілотів назвав аеродром "Канатове" як місце, де він готовий посадити російський літак. 23 липня о 5 ранку на аеродром прибули військові, які мали зустрічати літак. Проте росіяни завдали удару 8 крилатими ракетами. З урахуванням великої концентрації військовослужбовців та військової авіації, на жаль, загинув командир частини, поранено 17 військових. Було знищено військових літаки, ще один – пошкоджено.

Росіяни напочатку повномасштабного вторгнення обстрілювали аеропорт "Канатове", проте згодом про нього забули. Вони згадали про нього лише у той час, коли проводилася так звана спецоперація за участю Червінського.

Після того, як відбувся ракетний обстріл, в Росії вийшов відеосюжет, у якому спецслужби глузували над тим, що вони переграли українську сторону. В Україні ж відразу почали розслідувати справу, але Червінський відмовився співпрацювати й почав переховуватися. Буліч пояснив, що це кримінальне провадження не про переслідування, як говорить Червінський. Ця справа про перевищення влади військовослужбовцем, наслідком якого є загибель людей.

Спецслужби Росії також проводять спецоперації. Наша мета – їх перегравати. Але це можливо лише у випадку, коли є комплексна та скоординована діяльність усіх відповідальних за це розвідувальних органів. Жоден розвідувальний орган, а також СБУ не надавала дозвіл на проведення вказаної спецоперації,

– підкреслив Буліч.

Суд взяв під варту Червінського

Романа Червінського взяли під варту 25 квітня. Його судять у справі про спробу викрадення російського літака. Він намагався завербувати пілота країни-терористки, проте план не погодили ні в СБУ, ні у ГУР.

Рішення про взяття Червінського під варту оголосила суддя Олена Чайка. Колишній розвідник перебуватиме під вартою 2 місяці. Альтернативи у вигляді застави – немає.