Експертку у справі "Династії" залякують та погрожують мобілізацією родичів, – голова САП

Експертам у справах про високопосадову корупцію погрожують. Зокрема, експертці у резонансній справі "Династії" "наполегливо радили" відмовитися від участі у кримінальному провадженні.

Про це йдеться в колонці керівника САП Олександра Клименка для "Української правди".

Як погрожують експертам?

Олександр Клименко розповів, що для передачі такого "повідомлення" незнайомий чоловік дочекався експертку ввечері біля будинку. Згодом через третіх осіб їй передавали "вітання" з погрозами мобілізувати родичів і позбавити її права на професійну діяльність.

Як зазначив Клименко, зараз НАБУ і САП досліджують ці обставини у межах кримінального провадження. За однією з версій слідства, до тиску могли бути причетні окремі співробітники Служби безпеки України.

Для української правоохоронної системи вплив на експертів, на жаль, не є новим явищем. За різних політичних часів експертиза залишається одним із інструментів, за допомогою якого можна вплинути на результат кримінального провадження. Сьогодні принаймні частину таких випадків ми можемо фіксувати процесуально та розслідувати,

– підкреслив керівник САП.

Нагадаємо, 11 травня 2026 року ексглава ОП Андрій Єрмак отримав підозру від НАБУ та САП у рамках справи "Династія" за частиною 3 статті 209 КК України. Разом із Єрмаком підозри отримали ще 5 фігурантів, зокрема колишній віцепрем'єр-міністр України Олексій Чернишов та бізнесмен Тимур Міндіч.

Усіх їх підозрюють у відмиванні понад 460 мільйонів гривень шляхом зведення котеджного містечка у Козині Київської області впродовж 2021 – 2025 років.

На ділянці в понад 8 гектарів планувалось будівництво чотирьох приватних резиденцій із допоміжними будівлями та спорудами, а також окремої резиденції загального користування – спа-зони. Усі вони позначались R1, R2, R3, R4 та R0. Частину грошей для будівництва злочинна група отримувала через так звані "пральні".

Повідомлялося також, що справа про відмивання коштів на будівництві налічує 16 томів, тож для вивчення справи та обрання запобіжного заходу знадобилось два дні й три судових засідання.