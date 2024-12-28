Родичі депутата, який змивав долари в унітаз, мають будівлі та бізнес на мільйони гривень, – ЗМІ

Депутат Львівської обласної ради Володимир Доманський ніколи не був пов'язаний з гучними скандалами. Але журналістам вдалося з'ясувати, що посадовець, який намагався зайвий раз не привертати до себе увагу, приховував таємниці. Як виявилося, за останні кілька років члени родини Доманського купили дорогу нерухомість і відкривали власний бізнес.

24 грудня ДБР затримало Володимира Доманського та його спільника, які намагались видурити гроші у підприємця. Правоохоронці знайшли докази злочину в будинку депутата. Він хотів позбутися грошей, намагаючись змити їх в унітаз. Після цього випадку Володимир Доманський став відомим за межами Львівщини. Про це пише 24 Канал з посиланням на розслідування NGL.media.

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За 5 років добробут родини Доманського суттєво зріс

50-річний уродженець Львова Володимир Доманський з 2010 року був депутатом однієї із селищних рад. У 2015 році Доманський переміг на виборах і став очільником Брюховичів. Тоді він та його родина не були багатими. Доманський отримував заробітну плату 140 000 гривень за рік. Сім'я мала невелику квартиру у Львові, половину будинку у Волі-Гомулецькій та частку у фірмі "Нінель". Готівкою Доманський з дружиною на двох мали 420 000 гривень.

Але вже у 2017 році його дружина Катерина придбала авто за 356 000 гривень, у 2018 – квартиру за 500 000 гривень. У 2020 році Доманська стала власницею будинку у Брюховичах за 900 000 гривень.

Також за час роботи Володимира Доманського селищним головою, 18-річний брат Катерини Доманської Володимир Уський купив дві ділянки в Брюховичах за півмільйона гривень. Журналісти дізналися, що у свої 22 роки він витратив 845 000 гривень на квартиру на вулиці Львівська, 24 і нещодавно продав її за понад два мільйони гривень.

Відомо, що тесть Доманського, Василь Уський, придбав два комерційні приміщення площею 118,5 та 53,5 квадратних метрів. У грудні минулого року батько Катерини Доманської, який, до слова, працює звичайним кранівником, купив гектар землі в Яворівському районі за 65 400 гривень у колишнього депутата Брюховицької селищної ради Романа Суворова. Окрім цього, він придбав ще 14 гектарів у Брюховичах за 1,3 мільйона гривень. Тепер цю землю продають дорожче аж на 182 000 доларів.

Сама ж Катерина Доманська стала власницею бізнесу. Вона розпочала медичну діяльність, відкривши "перший медичний кабінет Pokrova в Брюховичах" у ЖК "Казка".

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Також родичі Володимира Доманського брали в борг мільйони гривень у давнього знайомого депутата Павла Нікітіна. Чоловік є співвласником будівельної компанії, яка будувала в Брюховичах ЖК "Грінвуд-3". Це будівництво дозволили в селищі саме під час головування Доманського.

В Олени Нікітіної, дружини Павла Нікітіна, 6,2 мільйона гривень "на бізнес" позичала теща Доманського Марія Уська. Повернення боргу гарантоване заставою – великою квартирою у львівському ЖК "Софіївка". Власницею цього помешкання за півтора мільйона гривень пані Марія стала у 2020 році ще на етапі будівництва. Окрім цього, влітку 2022 року вона придбала дві ділянки у Брюховичах. У середньому одна "сотка" обійшлась їй в неповних 560 доларів.

У 2017 році Марія Уська купила за 212 600 гривень квартиру в Брюховичах. У січні цього року вона продала її у 12 разів дорожче. Доманський прокоментував продаж квартири тещі:

Бачте, це є бізнес! Купила дешево – продала дорого,

– сказав він.

Доманський не вносив доходи у декларації

Нерідко Володимир Доманський брав значні позики, але не декларував їх. Так він позичив майже 1 750 мільйонів гривень у брюхівчанина Любомира Дмитрука. Факт позики підтвердив і сам Дмитрук – за його словами, позичав він гроші готівкою й отримав назад приблизно у травні 2022 року.

Так само Катерина Доманська взяла в борг понад півмільйона гривень у кінці 2021 року. Гроші вона повернула у 2022.

Тобто загалом Доманські мали б повернути у 2022 році майже 2,3 млн грн. Але таких грошей, судячи з декларацій про доходи, явно бракувало. У 2022 році у Доманського було лише 275 500 тисяч доходу, а заощадження зменшились хіба на 280 тисяч гривень. Єдине можливе пояснення – це продаж дружиною приміщення магазину, але воно відбулось аж в кінці року. Продаж цієї нерухомості Доманський також не задекларував, – пишуть журналісти.

У деклараціях родини також немає згадок про купівлю Катериною Доманською нерухомості вартістю понад 5 мільйонів гривень. Майно зареєстрували на компанію "Рясне-Сервіс", власницею якої стала Доманська. Попередня власниця приміщення Оксана Лафінчук відмовилась розповісти, за яку суму вона продала нерухомість. Але за оцінкою експертів на ринку нерухомості, таке приміщення могло коштувати загалом 200-280 000 доларів.



Аналізуючи декларації Володимира Доманського, неможливо зрозуміти, звідки взялись гроші на усе це майно. За поданими даними, сім’я депутата два роки жила на 685 500 гривень, але при цьому змогла купити компанію зі статутним капіталом в 645 000 гривень.

Це вже питання податкового законодавства, і можна ставити питання про можливе умисне ухилення від сплати податків під час продажу компанії. Цю історію під час перевірки декларації може дослідити, як НАЗК, так і податкові органи,

– пояснив голова правління ГО "Антикорупційний штаб" Сергій Миткалик.

Катерина Доманська відмовилась говорити з журналістами про свій бізнес. Володимир Доманський зазначив, що бізнесом займалася його дружина, а приміщення, про яке йдеться, "точно не було дороге". Ба більше, він зазначив, що це приміщення взагалі не купували, а обмінювали.

Телефон Доманського показав ще один сімейний бізнес

У триповерховому будинку на вулиці Кленовій, 2 в Брюховичах влітку 2023 року створили ОСББ "Кленова-2". Контактним номером телефону в реєстрі, згідно з даними YouControl, записали мобільний номер Володимира Доманського. Натомість депутат заявив, що ніякого відношення до нього немає.

Я коли був на посаді, до мене зверталося дуже багато людей щодо оформлення земельних ділянок, щодо оформлення права власності на майно, я свій телефон давав, він є у відкритому доступі,

– зазначив Доманський.

Але за словами голова цього ОСББ Володимира Ковальчука, Доманський купив у будинку житло.

Володимир Доманський говорить, що не пов'язаний і з компанією "Д.С. Груп", яка в реєстраційних даних вказала його телефон. Ця компанія офіційно належить його тестю Василю Уському.

Також мобільний телефон Володимира Доманського використовує компанія, яка веде масштабне будівництво ресторану з готелем у брюховицькому парку, на вулиці Курортній, 3.



Будівля під готель знаходиться у Брюховецькому парку / Фото NGL.media

Під кінець свого перебування на посаді Доманський з депутатами дозволили дешево продати ділянку під цією забудовою – за 21 000 гривень за "сотку".

Також журналісти з'ясували, що у Володимира Доманського нібито є ресторан на площі Ринок у Львові під назвою "Таверна Salvador", який відкрився на початку 2023 року. Це приміщення взяли в оренду батьки Катерини Доманської – Марія та Володимир Уські. Щоправда, ресторан нещодавно перестав працювати. Володимир Доманський підтвердив, що інвестував гроші у ресторан, говорячи, що це сімейний бізнес. Переобладнання ресторану, за його словами, коштувало приблизно у 150 000 гривень.

Саме завдяки ресторану в останній декларації Доманського і з’явилась сума в 3,4 мільйона гривень доходу за 2023 рік.

Новий бізнес родичів Катерини Доманської

Нещодавно молодший брат Доманської Володимир зареєструвався підприємцем і їздить на фурі, яку йому весною купила сестра. Самі ж Доманські, до речі, придбали в лізинг електромобіль Jaguar вартістю понад мільйон гривень.

У батька Катерини Доманської у 2020 році також з’явились ще дві компанії. Василь Уський став співзасновником "ДМ Консалтинг груп", що має різноманітні види діяльності. Наразі ця фірма перейшла до іншого чоловіка та змінила назву на "Вешін ЛТД". Через компанію вносилася до статутного капіталу нерухомість, яку потім різними способами переводили на інших людей.

Про другу компанію тестя Доманського "Д.С. Груп" відомо значно менше. Він мав партнера Ігоря Сільвестера, ексдепутата Львівської міськради. Василь Уський вийшов з бізнесу влітку 2024 року. Тоді ж керівником замість нього став Володимир Ледахівський, який раніше придбав квартиру у брата Катерини Доманської за два мільйони гривень.

Василь і Марія Уські не розповіли, звідки мають гроші на всі ці покупки та бізнес. Пані Марія працювала у ТОВ "Інтерс Ойл Енд Транс", маючи середню офіційну зарплатню 2 000 – 3 000 гривень на місяць. Приблизно стільки ж заробляв і Василь Уський, коли з 2014 по 2021 рік працював у "Віденській каві". У 2023 році він почав працювати у ТОВ "Граунд Тех" – компанії сина колишнього секретаря Брюховицької селищної ради Олександри Ощудляк – і отримував 8 000 – 10 000 тисяч гривень.

Володимир Доманський зазначив, що тесть багато років працює, і зарплата в нього "немаленька". Також він сказав про заощадження батьків дружини.

Суд обрав запобіжний захід Доманському

Після затримання Володимира Доманського, його справу розглянув суд. Прокурор пропонував тримати депутата під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 5 мільйонів 11 тисяч 340 гривень. Адвокат Доманського заявив, що його підзахисний не має фінансових можливостей для внесення застави та запропонував обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.