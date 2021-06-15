Справа Гандзюк: Мангер та Левін залишаються у СІЗО

Владислав Мангер та Олексій Левін – підозрювані у вбивстві активістки Катерини Гандзюк – залишаться у СІЗО. Їхнім адвокатам відмовили у клопотанні.
Захисники Мангера та Левіна клопотали про зміну запобіжного заходу з утримання під вартою на вихід під заставу.
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Скільки часу підозрювані проведуть у СІЗО
Адвокат підозрюваного Олексія Левіна ще у травні 2021 року подав клопотання про зміну запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета.
Водночас Дніпровський райсуд Києва постановив, що Мангер і Левін залишатимуться під вартою щонайменше до 9 липня.
Справа Гандзюк: головне
- Напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк скоїли у липні 2018 року. Жінку облили сірчаною кислотою. На лікарняному ліжку Гандзюк опинилася з численними хімічними опіками.
- Упродовж декількох місяців активістка боролася за життя. Вона померла 4 листопада 2018 року.
- Слідство вважає, що замовником вбивства Гандзюк є голова Херсонської облради Владислав Мангер. Посередником справи вважають Олексія Левіна. Під вартою вони перебувають з 2020 року.
- Окрім того, у лютому 2021 року до 5 років позбавлення волі засудили Сергія Торбіна – одного з фігурантів справи про вбивство активістки Гандзюк.