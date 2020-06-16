Суд задовольнив клопотання прокуратури й надав дозвіл на затримання голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера – підозрюваного в замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк. Виконати рішення правоохоронці повинні протягом 36 годин.

Владислав Мангер відмовився прибути на судове засідання про зміну йому запобіжного заходу. Бо, мовляв, він хворий та перебуває у Херсоні в лікарні. Однак Печерський райсуд 15 червня 2020, як розповіли на офіційному сайті Офісу генпрокурора, дозволив привезти підозрюваного примусово.

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Про ухвалу суду щодо затримання Мангера

Печерський суд не повірив адвокатам, які наполягали на неможливості прибуття до Києва їхнього хворого клієнта. А натомість погодився з прокурорами: що у такий спосіб голова Херсонської обласної ради просто намагається ухилитися від суду.

Тепер правоохоронці повинні Мангера затримати та протягом 36 годин доправити до суду щодо зміни запобіжного заходу на тримання під вартою без можливості внесення застави.

Змінити запобіжний захід прокурори, додамо, вимагають тому, що виявили спроби незаконного впливу підозрюваного на свідків та їхні родини шляхом погроз.

Зараз Мангер на свободі – під заставу. Однак через ці погрози попередній запобіжний захід фактично не виконує свою функцію й не запобігає скоєнню нових кримінальних правопорушень.

На фейсбук-сторінці спільноти " Хто замовив Катю Гандзюк?" висловили радість із приводу того, що Мангера таки можна транспортувати до Києва – хоч би і в присутності лікаря.



"Будемо чекати Владислава з хлібом і сіллю!" – повідомили у спільності.