Справу нардепки Скороход про хабар у 250 тисяч доларів за санкції РНБО передали до суду

Правоохоронці завершили розслідування схеми торгівлі рішеннями Ради національної безпеки і оборони. Група ділків на чолі з народною депутаткою намагалася продати накладення санкцій на приватну компанію за чверть мільйона доларів.

Як повідомляє НАБУ, обвинувальний акт щодо чинної парламентарки та її спільників уже скерували до суду. За даними слідства, організаторкою оборудки виступила народна депутатка України, якою, згідно з матеріалами справи, є Ганна Скороход. Вона стала своєрідним гарантом виконання незаконної домовленості.

Як працювала схема?

Учасники угруповання запропонували представнику однієї з компаній організувати санкції РНБО проти конкурентів. Свої послуги вони оцінили у 250 тисяч доларів, які нібито мали передати посадовцям Ради як хабар. Щоб приховати злочин, передачу грошей вирішили замаскувати під звичайну позику.

Замовник передав зловмисникам першу частину суми у розмірі 125 тисяч доларів. Проте обіцяних санкцій він так і не дочекався. Як з'ясували слідчі, гроші залишилися у членів групи, оскільки вони просто не змогли знайти в РНБО людину, яка б погодилася виконати це замовлення.

Угода зі слідством

Про підозру фігурантам справи оголосили ще у грудні 2025 року, а саме розслідування завершили влітку 2026-го. У НАБУ зазначили, що один із членів злочинної групи вирішив піти на угоду зі слідством.

На виконання її умов він дав викривальні показання стосовно решти співучасників,

– підкреслили у відомстві.

Завдяки цьому Вищий антикорупційний суд призначив чоловікові п'ять років умовного терміну. Крім того, він перерахував 700 тисяч гривень на потреби ЗСУ через платформу United24.

Нагадаємо, раніше ми писали про іншу гучну шахрайську схему, пов'язану з антикорупційними органами. У Києві затримали псевдопосадовця НАБУ, який виманив у підприємця 280 тисяч доларів за нібито розв'язання проблем із податковою та закриття вигаданих кримінальних справ.